مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون يهود اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني، فيما اقتحم مستوطنون اخرون محيط قبر النبي يوسف بانبلس بالضفة المحتلة وسط مقاومة للمواطنين الفلسطينيين اسفرت عن إصابة اثنين منهم .
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
الى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين فجراً قبر النبي يوسف بالمنطقة الشرقية في مدينة نابلس بالرغم من محاولات المقاومين منع الاقتحام وسط اشتباكات عنيفة .
وبينت مصادر محلية أن عدداً من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة وانتشرت في محيط قبر النبي يوسف تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين.
وأضافت أن دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة عبر شارع القدس وانتشرت في منطقة الضاحية المطلة على قبر النبي يوسف، كما اقتحمت المنطقة قوة راجلة من منطقة جبل الطور.
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