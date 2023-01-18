لافروف: العرب أصدقاؤنا ونحافظ على اتصالات ثنائية منتظمة معهم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، اهتمام روسيا بتعزيز علاقاتها مع الدول العربية، وقال: "العرب هم أصدقاؤنا الجيدون منذ فترة طويلة، ونحافظ على اتصالات ثنائية منتظمة، وكذلك مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى، نثمن عدم انضمام العالم العربى لحملة العقوبات ضد روسيا رغم الضغوط الغربية".





ونوه لافروف، فى مؤتمر صحفى حول نتائج ونشاطات الدبلوماسية الروسية خلال عام 2022، إلى أنه اجتمع أمس الثلاثاء، مع سفراء الدول العربية، وفى مايو الماضى زار مقر الجامعة العربية فى القاهرة.

وأضاف: أستطيع أن أرى تفهما لموقفنا الذى لا يتعلق بأوكرانيا، بل يتعلق بالصراع من أجل نظام عالمى جديد بين الذين يتوقعون أنه يجب أن يتم تأسيسه وفقا لقوانينهم، والتى تشمل الهيمنة الأمريكية وأتباعها، وبين الذين يريدون نظاما عالميا مبنيا على الديمقراطية.

وتابع بأن: "الولايات المتحدة لا تريد أن يكون للعالم قانون دولى يضمن نظاما ديمقراطيا تكون فيه جميع الدول متساوية فى السيادة، ولكن تريدها أن تلتزم بالقواعد التى تفرضها".

وكان لافروف أكد أمس الثلاثاء خلال اجتماعه مع سفراء الدول العربية وممثلى جامعة الدول العربية فى موسكو، عزم بلاده تعزيز العلاقات مع الدول العربية فى المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف.