ماكرون يعزى فى وزير داخلية أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن خالص تعازى فرنسا لسلطات أوكرانيا فى مقتل وزير الداخلية "دينيس موناستيرسكيج" فى تحطم المروحية التى كانت تقله وعدد من كبار المسؤولين أثناء توجهها إلى الجبهة.





وأعرب الرئيس ماكرون - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء- عن حزنه الشديد للوفاة المأساوية لـ "موناستيرسكيج" فى حادث تحطم مروحية فى كييف فى وقت سابق من صباح اليوم. وقال الرئيس الفرنسى فى التغريدة: "فرنسا تقدم تعازيها لأصدقائها الأوكرانيين"، واصفا الحادث بـ"الفظيع" والذى وقع بالقرب من روضة أطفال. وكانت الشرطة الأوكرانية قد أعلنت فى وقت سابق مقتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكرانى "دينيس موناستيرسكيج" و3 أطفال، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم الأربعاء فى منطقة كييف.

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