بوتين: انتصارنا فى أوكرانيا أمر حتمى

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا بديل لروسيا سوى تحقيق النصر فى كييف.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 300 جندى أوكرانى فى دونباس، والسيطرة على بلدة سول بدونيتسك.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.