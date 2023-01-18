روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة الروسية، إن قواتها قتلت أكثر من 300 جندى أوكرانى فى دونباس، مضيفة أنه تم السيطرة على بلدة سول بدونيتسك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.