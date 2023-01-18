هل يكون 2023 عام هبوط الدولار؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الخبراء، فإن الدولار الأمريكى قد وصل بالفعل إلى "مستويات مرتفعة للغاية" ومن المقرر أن يشهد تصحيحًا في العام الجديد بسبب توقعات إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين الجيوسياسى الأمر الذى قد يتسبب فى هبوط السعر. كذلك توقعت بنوك عالمية مثل "جى بى مورجان" و"مورجان ستانلى" أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا قد تستخدم فى المستقبل ضد دول أخرى، مما يدفع البعض إلى عدم الاحتفاظ بالدولار الأمريكى، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن تحسن العلاقات بين أوروبا والصين قد يؤثر على سعر العملة.

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