رئيس الإمارات يصف لقاء أبوظبى التشاورى بالأخوى

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء الإماراتية "وام "، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وصف لقاء العاصمة - أبو ظبى - والذى عقد تحت عنوان "الازدهار والاستقرار فى المنطقة" بالأخوى والتشاورى مع إخوانه قادة الدول الشقيقة.





ضم اللقاء كل من عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، والملك عبد الله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

ويهدف اللقاء الأخوى إلى ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولهم الشقيقة فى جميع المجالات التى تخدم التنمية والازدهار والاستقرار فى المنطقة وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمى.

وذكرت الوكالة بأن القادة خلال لقائهم بحثوا العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك فى جميع المجالات التى تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء.

كما استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التى تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربى المشترك فى التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.

وأكد القادة الروابط التاريخية الراسخة بين دولهم، فى مختلف المجالات، والحرص المتبادل على التواصل والتشاور والتنسيق المستمر تجاه مختلف التحولات فى المنطقة والعالم.

كما أكدوا رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار فى المنطقة وإيمانهم الراسخ بأهمية التواصل لأجل البناء والتنمية والازدهار، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية.

وشدد القادة على أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دولهم وعلى المستوى العربى عامة هو المدخل الأساسى؛ لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب فى ظل عالم يموج بالتحولات فى مختلف المجالات.