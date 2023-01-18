زيلينسكى: تحطم مروحية وزير الداخلية «مأساة مروعة»

جدة - نرمين السيد - كانت مروحية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تحطمت اليوم الأربعاء، بالقرب من روضة أطفال فى بروفارى بمنطقة كييف، الأمر الذى أسفر عن مقتل وزير داخلية أوكرانيا ونائبه.

وبحسب القناة الإخبارية، أسفر الحادث أيضا عن مقتل 16 شخصا بينهم مسؤولين كبار.