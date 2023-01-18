العالم اليوم - "صراخ" على متن طائرة يلغي سفر راكبة مصرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 02:22 مساءً - اضطر قائد طائرة "فلاي أديل" التي كانت متجهة صباحا من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة السعودية، لإنزال راكبة مصرية بشكل مفاجئ.

وتشاجرت الراكبة خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية، حيث توعدها بالضرب، عند وصولها. وقالت مصادر من مطار القاهرة، إنه أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية. وبعد تهدئتها، كشفت عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالسعودية بسبب خلافات عائلية. كاشفة أنه عندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها، فاضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، وفقا لصحيفة "الشروق" المصرية. واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.

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