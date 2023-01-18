العالم اليوم - أول تعليق من زيلنسكي على تحطم مروحية وزير داخلية أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 01:20 مساءً - اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني "مأساة مروعة"

وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف، تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم، الألم لا يوصف". وفي تفاصيل الحادثة: أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن المروحية التي كانت تقلّ وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي، والتي تحطّمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصا على الأقلّ، كانت متّجهة إلى الجبهة.

قال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، للتلفزيون الوطني "هدف هذه الرحلة كان الذهاب إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا حيث تدور المعارك، كان وزير الداخلية ذاهبًا إلى هناك".

تقع مدينة بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، على بعد 20 كيلومترًا تقريبا شمال شرق كييف.

أشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.

ذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية.

كتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام: "كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أًجلي الجميع الآن. وهناك ضحايا".

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