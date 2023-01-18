العالم اليوم - حفل تتويج غير مسبوق.. وإجراءات استثنائية لنهائي "خليجي 25"

انتم الان تتابعون خبر حفل تتويج غير مسبوق.. وإجراءات استثنائية لنهائي "خليجي 25" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 01:20 مساءً - اتخذت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 25" بالبصرة ، جملة من الإجراءات الاستثنائية من أجل ضمان نجاح المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، وتفادي السلبيات التي حدثت في المباراة الافتتاحية، من أجل ختام العرس الكروي في أفضل صورة ممكنة تعكس الجهود العراقية التي بذلك لإنجاح البطولة.

حفل فني سريع

وفي تصريحات لموقع "دوت الخليج"، قال أحمد الموسوي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة "خليجي 25" ، "حفل ختام البطولة الخليجية بالبصرة سيكون غير مسبوق في تاريخ البطولة، حيث تم التركيز على مراسم التتويج، من خلال تجهيز مسرح خاص، ليكون التتويج بشكل احتفالي لم تشهده البطولات السابقة، وبما يليق بالبطل المتوج بالكأس".

وأضاف الموسوي "أما الحفل الغنائي فسيكون سريعا ومبسطا، وأفضل عدم الكشف عن هوية المطربين الذين سيشاركون فيه حتى تبقى مفاجأة للجماهير الخليجية ".

وأوضح أن التجهيز لحفل الختام بدأ قبل انطلاقة الحدث، حيث تسهر اللجان العاملة على تنفيذ خطة العمل بشكل دقيق، ليكون بحجم النجاح الذي حققه حفل الافتتاح.

14 شاشة عملاقة وفتح ملعب الميناء

وعن الإجراءات المتخذة بخصوص المباراة النهائي في ملعب "جذع النخلة" أوضح قائلا: "تم أمس عقد اجتماع أمني مع اللجان الفنية والأمنية والمسابقات والإعلامية وبقاي اللجان التنظيمية، بهدف التنسيق وتفادي السلبيات التي حصلت.

وتابع أنه سيتم توفير 14 شاشة عملاقة لتركيزها في أماكن مختلفة من محافظة البصرة، وفتح ملعب الميناء أمام المشجعين، من أجل منح الفرصة للجماهير لمشاهدة النهائي بشكل جماعي وفي تجمعات مناطق المشجعين".

كما أضاف أنه تم التنسق مع الجهات الأمنية بخصوص تسهيل حركة المرور، وتحديد خط سير اللجان التنظيمية والوفود الرسمية وكبار الشخصيات، بالاضافة إلى تحديد عملية بيع تذاكر المباراة النهائية عن طريق النظام الإلكتروني.

دعوة نجوم الكرة العراقية

كشف الموسوي أن اللجنة المنظمة قررت توجيه الدعوة لعدد من النجوم السابقين للكرة العراقية لحضور المباراة النهائية، وذلك اعترافا بما قدموه من خدمات جليلة للكرة العراقية.

كما أوضح بأن اللجنة المنظمة ل"خليجي 25"، شددت على عملية توزيع الدعوات وتنظيم منطقة كبار الشخصيات في الملعب، حتى تتفادي الاختلالات التي حصلت في المباراة الافتتاحية، وحرصا على ضمان حفل ختام ناجح يكون مسك ختام البطولة الخليجية، ويؤكد قدرة العراق على استضافة اكبر التظاهرات والاحداث الرياضية في المستقبل.