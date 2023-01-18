أوكرانيا تشكل لجنة للتحقيق فى حادث مقتل وزير الداخلية

جدة - نرمين السيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها لم تحدد بعد سبب سقوط مروحية وزير الداخلية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى سبب الحادث، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت مروحية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تحطمت اليوم الأربعاء، بالقرب من روضة أطفال فى بروفارى بمنطقة كييف، الأمر الذى أسفر عن مقتل وزير داخلية أوكرانيا ونائبه. وبحسب القناة الإخبارية، أسفر الحادث أيضا عن مقتل 16 شخصا بينهم مسؤولين كبار.

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