جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن سلاح العقوبات يوجه ضد أى دولة تخالف أمريكا، مشيرا إلى أن أوروبا تخضع لإملاءات الولايات المتحدة. وفيما يخص حلف الناتو، قال لافروف، إن الحلف يشن حربا على روسيا، مضيفا أن أوروبا فقدت استقلاليتها والناتو متحكم بها. وتابع بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعمل لخنق الاقتصاد الروسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: أوروبا فقدت استقلاليتها وتخضع لإملاءات الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.