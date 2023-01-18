واشنطن: هناك حاجة ملحة للتواصل اقتصاديا مع بكين

جدة - نرمين السيد - وكانت الصين قد رحبت بزيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وأشارت إلى أنها على تواصل مع الجانب الأمريكى بشأن الترتيبات الخاصة للزيارة، داعية واشنطن إلى الحوار.
جاء ذلك فى تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، خلال مؤتمر صحفى، للرد على التقارير التى تفيد بأن بلينكن سيزور الصين يوم 5 فبراير، وسيجتمع مع وزير الخارجية الصينى تشين قانج.
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