العالم اليوم - وكالة الطاقة: إعادة فتح الصين سيرفع الطلب العالمي على النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 12:22 مساءً - توقعت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إن يؤدي إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلبا نتيجة السقف السعري المفروض على النفط الروسي.

وأضافت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط "العاملان الحاسمان لتوقعات سوق النفط في 2023 هما روسيا والصين".

وتابعت "الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل التأثير الكامل للعقوبات (بينما) ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على الرغم من استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك".

ساعد ضعف النشاط الصناعي والطقس المعتدل على خفض الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميًا في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأخير من عام 2022.

وكانت أوبك توقعت أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الحالي، إذ رجح الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص أن الطلب الصيني سيرفع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا.