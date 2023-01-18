مقتل وزير الداخلية الأوكرانى فى تحطم مروحية بـ كييف

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أسفر الحادث عن مقتل 16 شخصا بينهم مسؤولين كبار.

وكانت مروحية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تحطمت اليوم الأربعاء، بالقرب من روضة أطفال فى بروفارى بمنطقة كييف.

من جانبه، أكد مكتب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، بيانات تحطم الطائرة على منشأة بنية تحتية مدنية، ووجود ضحايا إثر الحادث.