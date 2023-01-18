مستشار رئيس فلسطين لـ«القاهرة الإخبارية»: القمة الثلاثية أظهرت الدعم العربى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، لـ"القاهرة الإخبارية" إن القمة الثلاثية التى عُقدت أمس الثلاثاء، فى مصر جاءت استشعارا لمدى الخطر الذى يزداد يوميا تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الأمن الإقليمى الذى يهدد استقرار المنطقة بشكل عام، فى ظل تغول إسرائيلى غير مسبوق وعنصرية جامحة.





وأضاف "الهباش" أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هى حكومة عنصرية متطرفة مستوطنة، على حد تعبيره، لذلك جاءت القمة لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى ورسم السياسات للخطوات المستقبلية.

وأوضح أن القمة الثلاثية جاءت أيضًا لإظهار الدعم العربى، متمثلًا فى موقف مصر والأردن تجاه تأييد الموقف الفلسطيني.

وتابع "الهباش" بأن نتائج القمة تعد أسسًا يمكن البناء عليها، لكن الأفق الذى تشهده العملية السياسية فى هذه الآونة يعد ضئيلًا وضعيفًا، والأمل باستئناف عملية سياسية فى ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية بعيد المنال.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطينى: علينا البحث عن طرق أخرى لاسترجاع واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتم عرض برنامج عمل فلسطينى على القادة وتم بحثه والتوافق على دعمه والتحرك السياسى والقانونى لتكريس وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى واستعادة هذه الحقوق وفق قرارات شرعية دولية.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تتحدث وفق إطار القانون الدولى واللجوء إلى المحاكم الدولية ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وغيرها من المنظمات ذات الصلة بالشؤون السياسية التى تخص القضية الفلسطينية، وهو ما عرضه الرئيس الفلسطينى بشكل أكثر تركيزًا ووضوحًا وبآليات محددة وبجداول زمنية.

واستطرد بأن الشعب الفلسطينى لن ينتظر إلى أن يتغير المزاج الإسرائيلى والأمريكي، لأن فلسطين لم تعد قادرة على الانتظار أكثر، فكل يوم تنتهك الحقوق والمقدسات الفلسطينية، مختتما: وبالتالى علينا أن نغيّر فى أسلوب الحراك ضمن إطار ممارسة الحقوق المشروعة والدفاع عن النفس وفق القانون الدولى الإنسانى.

واختتم أن فلسطين تريد موقفًا عربيًا داعمًا والتفافًا حول الثوابت الفلسطينية وتضييق الخناق بقدر ما نستطيع على سياسة الاحتلال حتى يقر راغمًا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.