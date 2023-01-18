أوكرانيا: روسيا شنت 37 غارة على سومى خلال يوم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة سومى الأوكرانية دميترو زيفيتسكى اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية شنت 37 غارة على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تدمير عدد من المنشآت.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيفيتسكى قوله "إن منطقة سومى تعرضت لهجوم بقذائف روسية 37 مرة خلال اليوم الماضى، وأسفر القصف على وقوع أضرار بثلاثة تجمعات، وبشكل عام، تم الإبلاغ عن 37 انفجارا". وعلى وجه الخصوص، قصف الروس مجتمع بيلوبيليا مرتين، بينما تم تسجيل 7 انفجارات فى مجتمع نوفا سلوبودا، و4 فى مجتمع كراسنوبيليا، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.

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