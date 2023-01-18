الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من القدس والخليل

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية، بأنه جرى اعتقال شابين بعد أن داهم الاحتلال منزليهما فى قرية "بيت دقو"، شمال غرب القدس المُحتلة، كما تم اعتقال شاب بعد مداهمة منزله فى بلدة "الطور" بمدينة القدس.
وذكر نادى الأسير الفلسطينى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أطفال من بلدة العيسوية، بعد مداهمة وتفتيش منازل ذويهم، كما اعتقلت مواطنًا من جبل المكبر، و4 مواطنين من بلدة بيت عوا الجنوبية بالخليل، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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