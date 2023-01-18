العالم اليوم - بقد قرار بنك اليابان.. بورصة طوكيو تسجل أعلى مستوى في شهر

انتم الان تتابعون خبر بقد قرار بنك اليابان.. بورصة طوكيو تسجل أعلى مستوى في شهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 يناير 2023 11:17 صباحاً - قفز المؤشر نيكي الياباني الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق خلال شهر بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية الشديدة التيسير، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا القيادية موجة المكاسب.

وأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض، متحديا توقعات السوق بأنه سيخفف برنامجه الضخم للتحفيز في ظل زيادة ضغوط التضخم.

وزاد نيكي 2.5 بالمئة إلى 26791.12 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 19 ديسمبر. كما سجل المؤشر أعلى زيادة يومية منذ 11 نوفمبر، بحسب بيانات "رويترز".

وتعافى سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بعد أن تكبد خسائر في وقت سابق من الجلسة واختتم المعاملات مرتفعا 2.74 بالمئة. كما صعد سهم طوكيو إلكترون 1.71 بالمئة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء مؤشر القطاع المصرفي الذي نزل 0.19 بالمئة.

وانخفض سهم داي إيتشي لايف هولدنجز للتأمين 1.67 بالمئة وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي. وتراجع سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.79 بالمئة.