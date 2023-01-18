سقوط مروحية أوكرانية بالقرب من روضة أطفال في منطقة كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 10:26 صباحاً - تحطمت مروحية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من روضة أطفال في بروفاري بمنطقة كييف.

وأكدت وكالة نوفوستي الروسية، إصابة 5 أشخاص ومقتل شخصين على الأقل، فيما اندلع حريق هائل في الموقع ويجري الآن إجلاء السكان.

وأكد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيانات تحطم الطائرة على منشأة بنية تحتية مدنية.

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلجرام “في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني (…) هناك ضحايا”. وأضاف “تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث”.

وأكد شهود عيان وجود أطفال وعمال في روضة الأطفال وقت سقوط الطائرة.