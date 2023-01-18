تحطم مروحية أوكرانية فى كييف.. وأنباء عن وجود ضحايا

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، تحطمت مروحية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من روضة أطفال فى بروفارى بمنطقة كييف. من جانبه، أكد مكتب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، بيانات تحطم الطائرة على منشأة بنية تحتية مدنية، ووجود ضحايا إثر الحادث.

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