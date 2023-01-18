جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الهولندى مارك روته، عزمه المشاركة فى الجهود الألمانية والأمريكية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى صاروخى متطورة من طراز "باتريوت"، منددًا بالقصف الروسى "المروع" الذى استهدف مبنى سكنيًا فى دنيبرو، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال روته للرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال لقاء فى البيت الأبيض: "لدينا النية للانضمام إلى ما تقومون به مع ألمانيا فى مشروع نظام الدفاع الجوى باتريوت". وتعهدت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا بإرسال أنظمة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا لصد الصواريخ الروسية وهجمات الطائرات المسيرة، بحسب القناة الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء هولندى جديد لدعم أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.