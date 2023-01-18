الرئيس الفرنسى يتوجه إلى إسبانيا غدا

جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون غدا الخميس، إلى إسبانيا فى زيارة رسمية برفقة 11 وزيرا بالحكومة الفرنسية، حيث من المقرر أن يوقع على معاهدة صداقة وتعزيز التعاون بين البلدين.





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