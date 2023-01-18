زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة إندونيسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 09:29 صباحاً - ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا شدته 7 درجات وقع قبالة جزيرة سولاويسي على سواحل إندونيسيا الشمالية، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 64 كيلومترا.

ذكرت الوكالة أنه لا يوجد احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، بينما قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي إن ثمة احتمال لحدوث أمواج مد للسواحل الواقعة في نطاق 300 كيلومتر من مركز زلزال إندونيسيا.

وقبل يومين، ضرب زلزال بقوة 6 درجات سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، ووفق المركز الأمريكي للرصد الجيولوجي، فقد وقع مركز الزلزال شرق مدينة «سينجكيل»، وعلى عمق 48 كيلومترا.

وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقطنه أكثر من 270 مليون نسمة، كثيرا للزلازل والانفجارات البركانية بسبب وقوعها على ”حزام النار”، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول حوض المحيط الهادئ.