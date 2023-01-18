زلزال عنيف يضرب إندونيسيا.. وتحذير من تسونامى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بوقوع زلزال قوى بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر فى منطقة سولاويسى، شمال إندونيسيا، صباح اليوم الأربعاء، أعقبه تحذير من حدوث موجات مد تسونامى.





وبحسب القناة الإخبارية، وقع الزلزال على عمق 145 كيلومترا، ولم ترد أنباء فورية عن حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الزلزال. يشار إلى أنه منذ يومين، ضرب زلزال بقوة 6 درجات سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، ووقع مركز الزلزال شرق مدينة سينجكيل، وعلى عمق 48 كيلومترا.

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