وزير الدفاع الأمريكى يجرى زيارة مرتقبة لكوريا الجنوبية والفلبين

جدة - نرمين السيد - وتهدف الزيارة وفق "البنتاجون"، إلى إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة العميق للعمل بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء؛ لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على منطقتى المحيطين الهندى والهادىء منطقة حرة. يذكر أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت فى وقت سابق أن سول وواشنطن تجريان مشاورات لترتيب زيارة وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول. وقال مراقبون كوريون جنوبيون إن "زيارة أوستن إذا تحققت من المتوقع أن تركز على تعزيز التعاون الأمنى الثلاثى لأمريكا مع حليفيها الآسيويين (كوريا الجنوبية واليابان)، وسط تساؤلات حول مسعى طوكيو من أجل تسليح أقوى بدعم من واشنطن".

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