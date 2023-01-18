الولايات المتحدة والإمارات تبحثان التعاون لمعالجة أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، بحث الجانبان التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والإمارات لمعالجة أزمة المناخ، بما فى ذلك من خلال "الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة" و"الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار".
وتستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ للأطراف "كوب 28" فى وقت لاحق من هذا العام.
ومن جهتها أكدت نائبة الرئيس الأمريكى قوة الشراكة الثنائية مع دولة الإمارات، والتى تعتبر ضرورية لتعزيز الرؤية المشتركة للسلام والاستقرار والتكامل فى المنطقة.
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