تفاصيل لقاء رئيس الأركان الأمريكى مع نظيره الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وذكرت القاهرة الإخبارية أن اللقاء يعد فى أول اجتماع شخصى بينهما بعد ما يقرب من عام من الاجتماعات عن بُعد منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير 2022، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت فى نبأ عاجل لها، مساء امس الثلاثاء، بتصريح وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلى، فى مؤتمر مع نظيره الأمريكى، أن البلدين مستمران فى دعم أوكرانيا.