الولايات المتحدة تصدر قرارات صارمة بشأن شخصيات من بيلاروسيا

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، أمس الثلاثاء، بيانًا قال فيه وزير الخارجية أنتونى بلينكن، إن الوزارة تعلن إجراءات بموجب الإعلان الرئاسى رقم 8015 لفرض قيود على التأشيرات على 25 فردًا لتورطهم فى تقويض الديمقراطية بالبلاد، ردا على المحاكمات الغيابية ذات الدوافع السياسية لزعيمة المعارضة الديمقراطية سفياتلانا تسيخانوسكايا ونشطاء ديمقراطيين آخرين بتهم لا أساس لها.
وأضاف أن "هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية هى أحدث الأمثلة على جهود نظام لوكاشينكو لترهيب وقمع أولئك الذين يسعون إلى العدالة واحترام حقوق الإنسان وبيلاروسيا الديمقراطية".
وأفاد بأن تسيخانوسكايا تقود الحركة المؤيدة للديمقراطية من المنفى فى فيلنيوس وتدافع عن حقوق الإنسان وتواصل الضغط من أجل التحول الديمقراطى فى بيلاروسيا. وهى تخضع للمحاكمة مع قادة آخرين مؤيدين للديمقراطية، وبينهم فولها كافالكوفا، رئيسة مجلس التنسيق المكلف بتسهيل الانتقال الديمقراطى فى بيلاروسيا.
وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أن النظام البيلاروسى كان قد أدان مؤسس مؤسسة التضامن الرياضى البيلاروسى ألكس أوبيكين، واللاعبة الأولمبية البيلاروسية ألكساندرا هيراسيمينيا بشكل منفصل شهر ديسمبر الماضى وحكم عليهما بالسجن لمدة 12 عامًا.
وتابع بلينكن قائلا: إن نظام لوكاشينكو لا يزال يحتجز الحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكى، كسجين سياسى، الذى كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان ودفع التغيير الديمقراطى فى بيلاروسيا.
وأفاد بلينكن، بحسب البيان، بأنه وبين مسؤولى النظام المستهدفين فى الإجراءات الأمريكية الأخيرة أعضاء فى الجمعية الوطنية فى بيلاروسيا لتورطهم فى إصدار تشريع يجيز عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بارتكاب "محاولات إرهابية" مفترضة، وهى تهمة تُستخدم لقمع وترهيب المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدنى.
وأوضح أن بعض هؤلاء الأفراد دعموا تشريعات تسحب الجنسية من المتهمين بذريعة "التطرف" بل وتصادر ممتلكاتهم لارتكابهم "أفعالًا غير ودية تجاه بيلاروسيا"، فيما تهدف كذلك إلى قمع وترهيب المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدنى.
واختتم وزير الخارجية الأمريكى بيانه قائلا إن وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن اتخذت خطوات لفرض قيود على التأشيرات على 322 فردًا لتقويض الديمقراطية فى بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020، مؤكدا مواصلة استخدام كل الأدوات المناسبة لمحاسبة أولئك الموجودين فى بيلاروسيا الذين يقفون فى طريق التطلعات الديمقراطية لمواطنيهم.
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