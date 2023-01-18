الفلسطينيون يتصدون لمحاولة اقتحام المستوطنين لـ قبر يوسف

جدة - نرمين السيد - وتحولت الشوارع فى نابلس إلى ساحة قتال، حيث خرج سكان المدينة وتصدوا لجيش الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه بالحجارة وبالزجاجات الحارقة وانتهاء بالاشتباكات المسلحة. وأشعل الشبان الفلسطينيون إطارات مطاطية على النقاط الرئيسية، شرقيّ نابلس تزامنًا مع اقتحام قبر يوسف.. واستهدف فلسطينيون بالرصاص قوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة شرقى نابلس حيث شهد المخيم اشتباكات عنيفة. وقال شهود عيان لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن جيش الاحتلال استخدم جرافات وآليات ثقيلة لغلق الطرق لوقف تدفق مئات الشبان الفلسطينيين الذين واجهوا هذه الآليات بالزجاجات الحارقة والرصاص. وسكب شبان فلسطينيون الزيت فى الشوارع لعرقلة قوات الاحتلال ومنع دخولها وخروجها خلال تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف. وقال بيان لحركة فتح فى نابلس إن الحركة تحيّى بسالة الفلسطينيين ومقاتليها فى نابلس جبل النار لتصديهم لعدوان الاحتلال على المحافظة. وحذرت الحركة حكومة "نتنياهو-بن جفير" من تبعات هذا العدوان البربرى الذى جاء بعد ساعات من تهديد "بن جفير" باقتحام المحافظة ومقام "قبر يوسف". ودعت الحركة المجتمع الدولى إلى لجم هذه الحكومة ووضع حد لجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى.

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