أمريكا وهولندا تبحثان مواصلة الدعم الثابت لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تباحث الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس وزراء هولندا مارك روته، حول استمرار الدعم الكامل ل أوكرانيا على الأصعادة كافة بما فيها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، فى ظل العملية العسكرية لـ روسيا





ونشر البيت الأبيض بيانًا عبر موقعه الإلكترونى، أفاد فيه بأن ذلك جاء أمس الثلاثاء، خلال لقاء بايدن و"روته" فى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنهما ناقشا أيضًا تعاونهما المتزايد فى أولويات السياسة الخارجية الأخرى، بما فى ذلك رؤيتهما المشتركة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ المفتوحة.

وتحدث الطرفان عن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والنظام الدولى القائم على القواعد فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك بصفتهما مضيفين مشاركين للقمة الثانية المقبلة "من أجل الديمقراطية".

وبناءً على الشراكة التجارية والاستثمارية العميقة بين الولايات المتحدة وهولندا، ناقش الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء الهولندى أهمية سلاسل التوريد الآمنة والتقنيات الحيوية لأمنهما القومى وازدهارهما الاقتصادى.

وباعتبارهما حلفاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، فقد ناقش الجانبان خلال لقائهما سبل تعميق تعاونهما فى القضايا عبر الأطلسى والعالمية ذات الاهتمام المشترك.