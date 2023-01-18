ونشر البيت الأبيض بيانًا عبر موقعه الإلكترونى، أفاد فيه بأن ذلك جاء أمس الثلاثاء، خلال لقاء بايدن و"روته" فى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنهما ناقشا أيضًا تعاونهما المتزايد فى أولويات السياسة الخارجية الأخرى، بما فى ذلك رؤيتهما المشتركة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ المفتوحة.
وتحدث الطرفان عن تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والنظام الدولى القائم على القواعد فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك بصفتهما مضيفين مشاركين للقمة الثانية المقبلة "من أجل الديمقراطية".
وبناءً على الشراكة التجارية والاستثمارية العميقة بين الولايات المتحدة وهولندا، ناقش الرئيس الأمريكى ورئيس الوزراء الهولندى أهمية سلاسل التوريد الآمنة والتقنيات الحيوية لأمنهما القومى وازدهارهما الاقتصادى.
وباعتبارهما حلفاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، فقد ناقش الجانبان خلال لقائهما سبل تعميق تعاونهما فى القضايا عبر الأطلسى والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا وهولندا تبحثان مواصلة الدعم الثابت لـ أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.