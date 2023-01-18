ترامب يعتزم بدء حملته لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - قالت حملة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، إنه سيظهر بشكل علنى لأول مرة يوم 28 يناير الجارى، منذ إعلان ترشيحه فى نوفمبر، فى ولاية كارولينا الجنوبية، بغرض خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة فى عام 2024.





وقالت وكالة "رويترز"، إن عضوين جمهوريين مشهورين من ولاية كارولينا الجنوبية - هما السناتور الأمريكى ليندسى جراهام، أحد أكثر مؤيدى ترامب ولاءً، والحاكم هنرى ماكماستر - سينضمان إلى ترامب فى مقر الولاية فى كولومبيا حيث يكشف عن فريق قيادة حملته فى الولاية، وفقًا للإعلان.

ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أعلن ترامب فى بيان صدر أمس الثلاثاء أنه سيسافر إلى كولومبيا، للكشف عن قادة حملته فى ساوث كارولينا، وأن حاكم الولاية هنرى ماكماستر (يمين) وأعضاء وفد الكونجرس والهيئة التشريعية سيرافقونه.

تعد ساوث كارولينا من أوائل الولايات التى صوتت فى الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين، ويمكن أن يعطى الفوز فى الولاية دفعة قوية لمرشح ما.

ترامب هو المرشح الجمهورى الرئيسى الوحيد الذى أعلن عن حملة رئاسية حتى الآن، لكن العديد من الجمهوريين الآخرين أشاروا إلى أنهم قد يرشحون أنفسهم أيضًا، مما قد يؤدى إلى انتخابات أولية للجمهوريين مزدحمة.

يدير ترامب فى الغالب حملة منخفضة المستوى منذ أن أعلن عن ترشحه فى نوفمبر، متخليًا حتى الآن عن التجمعات الكبيرة التى نظمها خلال حملاته لعامى 2016 و 2020.