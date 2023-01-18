الوطنى الفلسطينى يرحب بنتائج القمة الثلاثية فى مصر

جدة - نرمين السيد - أبدى رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، ترحيبه، مساء الثلاثاء، بنتائج القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، والتى جرى فيها بحث تطورات القضية الفلسطينية فى ظل سيطرة اليمين المتطرف فى دولة الاحتلال.





وقال فتوح، فى بيان: "على ضوء المستجدات والانتهاكات اليومية وعمليات التهويد التى ترتكبها الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والانتهاكات المستمرة فى المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، أتت هذه القمة لتؤكد الموقف العربى الثابت من القضية الفلسطينية، واستمرار تنسيق الجهود المشتركة المؤيدة للموقف العربى والفلسطينى والداعمة لخطوات الرئيس الفلسطينى محمود عباس على المستوى الإقليمى والدولى لإفشال مخططات حكومة الكيان العنصرى ومقاومتها، ورفض إجراءات إسرائيل أحادية الجانب". وتوجه فتوح بالشكر إلى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى على مواقفهما الأصيلة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى وقضيته.

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