فون دير لاين: أوروبا تتطلع لتحدى الولايات المتحدة والصين بثورة صناعية خضراء

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فى المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس 2023" أن الاتحاد الأوروبى سيخلق دعمًا جديدًا مكثفًا للطاقة النظيفة لمنع الشركات من الانتقال إلى الولايات المتحدة والصين.





وأضافت فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الهدف هو بالنسبة للاتحاد الأوروبى أن يصبح رائداً فى الانتقال إلى اقتصاد نظيف وتحقيق صافى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقالت: "إن التحول إلى الصافى الصفرى يتسبب بالفعل فى تحولات صناعية واقتصادية وجيوسياسية ضخمة - وهى الأسرع والأكثر وضوحًا فى حياتنا - إنها تغير طبيعة العمل وشكل صناعتنا".

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة "الصفقة الخضراء" الصناعية الخاصة بالاتحاد الأوروبى تهدف إلى جعل أوروبا مركزًا للتكنولوجيا النظيفة والابتكار ومواجهة المحاولات العدوانية لجذب الاتحاد الأوروبى وقدراته الصناعية بعيدا نحو الصين وأمريكا وأماكن أخرى.

ووفقا للصحيفة فإن الاتحاد الأوروبى يخشى أن تنتقل شركات التكنولوجيا الخضراء إلى الولايات المتحدة، التى أقرت الصيف الماضى مخططًا بقيمة 369 مليار دولار لدعم الإنتاج الأخضر.. فضلا عن الصين التى تهيمن على الإنتاج العالمى فى قطاعات مثل السيارات الكهربائية أو الألواح الشمسية.