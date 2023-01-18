مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: أتوقع هجوما بريا لتحرير الأراضى الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال حازم الغبرا، مستشار سابق بالخارجية الأمريكية، إن الحرب الروسية الأوكرانية سوف تتطور إلى مرحلة جديدة، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان هناك طلب من أوكرانيا لأسلحة دفاعية مثل صواريخ محمولة، ومدافع، واليوم يقولون إنهم مستعدون لمعركة التحرير ونحتاج إلى الدبابات.





وأضاف المستشار السابق بالخارجية الأمريكية، فى مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، من واشنطن، أن أوكرانيا طلبت 300 دبابة من طراز النمر الألمانى، وأعلنت عن حاجتها لـ700 عربة مصفحة و500 مدفع. وتابع، نرى أن هذه الأسلحة لمعركة هجومية لتحرير الأراضى الأوكرانية التى تحتلها روسيا بعد قرب وصول منظومة باتريوت، وحماية الجو الأوكرانى من الهجمات والطائرات الروسية، والآن الفرصة متاحة لهجوم برى أوكرانى يحرر أراضيها، وهذه ستكون مرحلة جديدة للحرب نتمنى أن تكون المرحلة النهائية. وأعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق، عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة، بأكثر من 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من الغزو الروسى، وفقًا لوكالة «رويترز».

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