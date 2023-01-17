خبير اقتصادى لـ القاهرة الإخبارية: مجموعة العشرين تدرك أهمية تجنب الخلافات

جدة - نرمين السيد - قال ناصر زهير، خبير الاقتصاد السياسى، إن السياسيين الحاكمين فى الاقتصاديات الكبرى، وخاصة مجموعة العشرين، يدركون الحاجة إلى التعاون الاقتصادى وتنحية الخلافات الجيوسياسية، أو تأجيلها على الأقل حتى يتسنى للاقتصاد العالمى التحرك من جديد بعد توقف شبه كامل لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.





وأضاف «زهير» فى مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، من جنيف، أن منتدى دافوس يمكن أن تنتج عنه رؤية حقيقية من مئات الاقتصاديين الموجودين الآن، والذين سيدقون ناقوس الخطر بشكل حقيقى بالنسبة للسياسيين حول العالم، والشعوب التى قد تضغط على قادتها من أجل الدفع لتحسين الاقتصاد وتنحية الخلافات أو الأزمات الجيوسياسية. وأشار إلى أن الضغوط التى يتعرض لها السياسيون، من الممكن أن تؤدى لتأجيل الصدامات الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالولايات المتحدة والصين، والاتحاد الأوروبى وروسيا، من أجل إفساح المجال للاقتصاد العالمى فى ظل الأوضاع الحالية والاحتجاجات الاجتماعية فى كل أو معظم دول العالم خاصة الدول الأوروبية. وانطلقت الدورة 53 للمنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس»، التى تستمر حتى 20 يناير 2023، تحت شعار «التعاون فى عالم مجزأ»؛ لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التى تواجه العالم وتعزيز الحلول المبتكرة.

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