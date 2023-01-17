السلطات التونسية تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه فى إطار سعى وحدات الحرس الوطنى للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات القصرين وجندوبة من ضبط 25 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية.
وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
وفى سياق أمنى تونسى آخر، ضبطت السلطات التونسية شخصين أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائهم إلى تنظيم إرهابى.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، أنه تم إلقاء القبض على شخصين يواجهان تهما بالانتماء إلى تنظيم إرهابى ومحكوم عليهما بالسجن لمدة 2 و7 سنوات.
وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
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