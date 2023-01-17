الرئيس السويسري: كورونا والحرب في أوكرانيا كشفا عن مشاكل الدول الهشة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:31 مساءً - أكد الرئيس السويسري ألان بيرسيه، في كلمة له في افتتاح المنتدى اليوم، على أن وباء كورونا والحرب في أوكرانيا كشفا عن أن المشاكل التي تعاني منها الدول الهشة تؤثر حتما في البلدان القريبة والبعيدة في شكل هجرة وفساد وإرهاب.

وأضاف أنه يجب القيام بكل ما في الوسع لدعم الدول الهشة، وإلا ستكون المخاطرة كبيرة بأن تصبح دولا فاشلة.

وفي السياق ذاته، دعت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني" فلوديمير زيلنسكي"، في كلمتها اليوم بالجلسة العامة لافتتاح المنتدى الاقتصادى العالمي في دافوس، قادة العالم إلى استخدام نفوذهم لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحثت السيدة الأولى الأوكرانية القادة المشاركين على دعم اقتراح زوجها والمكون من 10 نقاط لإنهاء الحرب، بما يشمله ذلك من إنهاء الأعمال العدائية واستعادة الحدود الأوكرانية مع روسيا والإفراج عن جميع السجناء والمرحلين فضلا عن ضمان أمن الغذاء والطاقة والعدالة.

وشددت زيلينسكا على ضرورة استعادة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وطالبت المشاركين بتخيل ما يمكن أن يحدث إذا ضربت الدبابات محطات الطاقة النووية وما يمكن أن يحدث للتضخم أو لتكلفة المعيشة إذا اضطر عشرات الملايين من الأوكرانيين للهجرة، وكذلك وضع المناخ عندما تحترق مدن بأكملها في أوكرانيا.