مراسل القاهرة الإخبارية من فرنسا: إقناع النقابات بقانون التقاعد باء بالفشل

وأضاف شقير فى مداخلة لشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الأجواء مرشحة أن تكون فى الشارع الفرنسى والمدن الفرنسية الكبرى يوم الخميس المقبل، بعد أن أعلنت النقابات العمالية عن تنظيم حشد كبير اعتراضًا على مشروع قانون التقاعد، الذى أخذه على عاتقه الرئيس الفرنسى بعد تردد كبير من الرؤساء السابقين من الدخول إلى هذا الملف الشائك.
وأشار إلى أن هناك 6 من كل 10 من الفرنسيين رفضوا هذا المشروع طبقًا لإحصائية إحدى القنوات الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية حاولت التعامل مع هذه القضية من خلال المناقشة مع النقابات العمالية والمعارضة الفرنسية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، واعتبرت النقابات يوم الخميس المقبل يومًا أسود، مؤكدة أن قرابة مليون أو أكثر من العاملين سوف يتظاهرون فى الشوارع الفرنسية.
وتسعى الحكومة الفرنسية لإقناع المواطنين بقانون التقاعد، وهو ما جعل، إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، تقوم بجولات فى المدن لشرح نظام التقاعد إلى 64 عامًا بدلًا من 62 عامًا، فى محاولة لرفع الحد الأقصى للمعاشات وتقليل الخسائر فى الموازنة العامة الفرنسية.
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