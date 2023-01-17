العالم اليوم - بفارق 19 هدفا.. مصر تهزم أميركا في مونديال كرة اليد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:24 مساءً - تمكن المنتخب المصري من هزيمة نظيره الأميركي، الثلاثاء، في كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها السويد وبولندا.

وأحرز المنتخب المصري 35 هدفا في حين أحرز الأميركي 16 هدفا، وذلك في منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مصر على أميركا 19- 7، قبل أن تنتهي المباراة والشوط الثاني بنتيجة 35- 16.

وكانت السيطرة المصرية طاغية في شوطي المباراة.

وكتب الاتحاد المصري لكرة اليد على صفحته الموثقة على "فيسبوك": "إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة".

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب أداءه المتألق في الجولة، إذ فاز في المباراة الأولى على كرواتيا، وفي الجولة الثانية تغلب على المنتخب المغربي.

وتصدر "الفراعنة" المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، أي العلامة الكاملة.

ومع انتهاء دور المجموعات، تأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي في البطولة، الذي تتأهل إليه أول 3 منتخبات في كل مجموعة، علما بأن البطولة في دور المجموعات تتضمن 8 مجموعات.

ويضم الدور الرئيسي 24 منتخبا، يجري تقسيمها على 4 مجموعات وتضم كل منها 6 منتخبات.

وانطلقت بطولة العالم لكرة اليد في 11 من يناير الجاري وتستمر حتى الـ 29 منه، وتحتضنها كل من بولندا والسويد.