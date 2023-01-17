الخارجية الروسية: لافروف يدعو إلى تسريع فك الحصار على ممر «لاتشين»

وذكرت الوزارة -فى بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "الجانب الروسى شدد على الحاجة لإلغاء حظر المرور فى أقرب وقت ممكن على طول ممر لاتشين، وفقًا للمعايير المنصوص عليها فى البيان الثلاثى الصادر فى 9 نوفمبر 2020".
وأضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين بشأن جميع القضايا ذات الصلة من أجل استئناف العمل الشامل على المسارات الرئيسية للتطبيع بين البلدين على أساس الاتفاقات الثلاثية التى عقدت بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا".
كما أشار إلى أن الجانبين ناقشا معا بعض القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائى بين البلدين.
يُشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت فى 21 ديسمبر حكما يلزم أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الآذرية.
وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذرى مسؤولية تدهور الوضع الإنسانى فى ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.
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