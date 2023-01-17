العراق يدعو لاستمرار تماسك المجتمع الدولى بمواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى فى العراق قاسم الأعرجى، اليوم الثلاثاء، لمنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، أهمية بقاء المجتمع الدولى متماسكاً ضد الإرهاب.





ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية مساء اليوم عن المكتب الإعلامى لمستشار الأمن القومى فى العراق قاسم الأعرجى، قوله إن "الأعرجى استقبل بمكتبه، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، وتناول اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وأكد الأعرجى أهمية بقاء المجتمع الدولى متماسكا ضد الإرهاب بكل أشكاله، معلنا أن دعم حكومة محمد شياع السودانى مهم لنجاحها، لاسيما فى ملفى الكهرباء والطاقة.

وأشار المسئول العراقى إلى أن حكومة بلاده نجحت حتى الآن فى تنفيذ برنامجها الحكومى وفق التوقيتات المحددة، وهى ماضية بالعمل على تنفيذ ما وعدت به.

بدوره، أكد منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك:"دعم بلاده لحكومة السودانى، وإجراءاته منذ تسلمه مهام المسؤولية"، وقال: "الولايات المتحدة، تدعم أولوية ملفى الخدمات والكهرباء، وانفتاح رئيس مجلس الوزراء على محيطه الإقليمى والدولى".

وأضاف أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة والعالم"، وأن وجود القوات الأجنبية فى العراق هو لتقديم الاستشارة والتدريب.