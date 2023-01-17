خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: تغييرات قادة الجيش الروسى «استراتيجية»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافى الروسى العربى، إن التغيرات التى طرأت على قادة القوات الروسية التى أقرها الرئيس بوتين مؤخرا ليست إرباكًا فى صفوف القوات المسلحة الروسية، لكنها ترجع إلى طبيعة الحالة الجيوسياسية الدولية وسلوك حلف الناتو الذى تجاوز كل الخطوط الحمراء.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بناءً على ما يستعد له حلف الناتو فى أوكرانيا وفى محيط بيلاروسيا، كان لابد لروسيا أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية الصدام مع حلف الناتو لاحقًا. وأوضح «شعيتو» أن القوات الروسية تقدر بمليون فرد، وهذا العدد لا يستطيع حماية المساحة الواسعة لروسيا التى تتجاوز 17 مليون كيلومتر مربع، ومحيطها الذى يقدر بآلاف الكيلومترات، وبالتالى تقرر استدعاء كل الاحتياط الروسى لمجابهة المخاطر التى تحيط بالأراضى الروسية. وتابع أن هناك استراتيجية جديدة للجيش الروسى فى الحرب ضد أوكرانيا، وهناك احتمالية إلى انتقال العمليات من عملية محدودة إلى حرب مفتوحة تعتمد على أساليب جديدة، وكان لزامًا على الجانب الروسى اختيار قادة جدد للقيام بتلك الاستراتيجية الجديدة التى يحتمل أن يستخدم فيها أسلحة جديدة وتقنيات مختلفة.

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