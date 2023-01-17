خبير طاقة لـ«القاهرة الإخبارية»: على العالم توسيع استثماراته فى إنتاج النفط

جدة - نرمين السيد - قال ممدوح سلامة، خبير الطاقة العالمى، إن منتدى دافوس سيبحث بعض الحلول المقترحة لأزمة الطاقة، لكن على العالم توسيع استثماراته فى إنتاج النفط والغاز؛ اللذين يعتمد عليهما الاقتصاد العالمى للتخفيف من وطأة الأزمة العالمية التى يمكن أن تصبح مستدامة فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة المتزايد.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التحول العالمى نحو الطاقة المتجددة لا يستطيع وحده تزويد العالم باحتياجاته من الطاقة، وبالتالى على العالم تنويع مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح «سلامة» أن أمن الطاقة بدأ يبرز بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة فى العالم، الذى يسبق أى اعتبارات أخرى فى التحول للطاقة المتجددة. وتابع أن الدول العربية المنتجة للنفط والغاز أصبح لها أهمية استراتيجية كبيرة فى العالم الآن، وذلك لما يمتلكوه من احتياطيات كبيرة فى النفط والغاز.

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