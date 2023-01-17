اعتقال 10 متهمين بالإرهاب في العراق
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 10 متهمين بجرائم الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وكالة الاستخبارات في بيان لها، القول: إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات أمنية استخبارية استندت لمذكرات قضائية صدرت بحق متهمين بجرائم الإرهاب قدمت بحقهم شكاوى وأدلة عن انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وقيامهم بجرائم ضد المواطنين وتجارة الأسلحة".
وأضاف البيان: إن "مفارز الوكالة شرعت بواجبات متزامنة في عدد من المحافظات، أسفرت عن إلقاء القبض على ستة متهمين في محافظة كركوك واثنين في صلاح الدين ومتهم في ذي قار وآخر في البصرة".. لافتاً الى أنه "تم استكمال الإجراءات التحقيقية أصولياً".
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