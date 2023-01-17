عضو المحافظين البريطانى: تغيير أربعة رؤساء وزراء زاد الضغط على الشارع

جدة - نرمين السيد - قالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين، من لندن، إن تغيير أربعة رؤساء وزراء فى بريطانيا فى فترة قصيرة زاد الضغط على الشارع البريطانى، وفاقم الأمور تعقيدًا خاصة فى الأزمة الاقتصادية.





وأضافت الأطرش خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المملكة تحتاج إلى حلول جذرية للعمل على إنجاح السياسة البريطانية داخليًا وخارجيًا. وأوضحت أنه لابد من وجود خطة تصحيحية من جانب حزب المحافظين للسيطرة على الوضع فى البلاد والقضاء على التمرد الواسع وإصلاح الوضع الاجتماعى للشعب البريطانى. وتابعت أن بريطانيا تحتاج لـ24 مليار جنيه إسترلينى حتى لا تصل ديون القطاع العام إلى 84% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد. وأشارت إلى أن الحزب يجب أن يعمل على إنعاش الاقتصاد البريطانى للتغلب على كل تلك الأزمات التى تعصف بالمملكة المتحدة اقتصاديًا واجتماعيًا. واتسعت دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة فى بريطانيا؛ بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريض وسائقى القطارات مزيدًا من الإضرابات.

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