القاهرة الإخبارية.. المفوضية الأوروبية: دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع

جدة - نرمين السيد - وأضافت فون دير لاين، خلال كلمة ألقتها فى اجتماع المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، اليوم الثلاثاء، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»: «دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع، سواء كان ذلك للمساعدة فى استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه، أو فى التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد».
وأوضحت أن أوكرانيا أذهلت العالم لأكثر من عام حتى الآن، مضيفة أن الكثيرين توقعوا أن تسقط كييف فى غضون أيام إلا أن ذلك لم يحدث نظرًا للقوة المادية والمعنوية للشعب الأوكرانى.
وتابعت أن الكثيرين شككوا فى استمرار الدعم الأوروبى، إلا أن أوكرانيا باتت اليوم دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وأوروبا مستمرة فى توفير الأسلحة المهمة لأوكرانيا، وتستضيف قرابة 4 ملايين أوكرانى فى مدنها ومنازلها ومدارسها.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى فرض العقوبات الأقوى على الإطلاق على روسيا، التى ستترك الاقتصاد الروسى بمواجهة التراجع لعقد كامل، بالإضافة لحرمان الصناعة الروسية من أى تكنولوجيا حديثة ومهمة، مشيرة إلى أنه لا حصانة لروسيا فيما يخص الجرائم التى ارتكبتها.
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