منال لطفى لــ القاهرة الإخبارية: الإضرابات ستزيد الضغط على بريطانيا

جدة - نرمين السيد - قالت منال لطفى، الكاتبة الصحفية، من لندن، إن بريطانيا تواجه العديد من الإضرابات فى عدة مجالات، ما يفتح المجال للتصعيد ما بين الحكومة البريطانية والنقابات العمالية.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كل تلك الإضرابات سوف تؤدى لزيادة الضغط الاقتصادى على المملكة المتحدة، إذ تُكبّد الإضرابات خزينة البلاد خسائر كبيرة بخلاف انتشار الجريمة وسرقة المتاجر.

وتابعت أن المجتمع المدنى البريطانى يحاول المساعدة فى الأزمات القائمة، لكن الأمور فى بريطانيا تفاقمت إلى حد يصعب فيه احتواء الأزمات المتعلقة بالأجور وغلاء المعيشة.

وأوضحت أن حكومة سوناك لا تتحمل كل هذه الأزمات ولكن يتحملها رئيس الوزراء الأسبق جونسون، إذ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى زاد الأمور تعقيدًا.

وأشارت إلى أن الشارع البريطانى وصل لأدنى حد من الثقة فى الشرطة البريطانية نتيجة العديد من الحوادث داخل جهاز الشرطة أخيرًا، خاصة التحرش والعداء للنساء.

واتسعت دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة فى بريطانيا؛ بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريض وسائقى القطارات مزيدًا من الإضرابات.