وأضافت خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن كل تلك الإضرابات سوف تؤدى لزيادة الضغط الاقتصادى على المملكة المتحدة، إذ تُكبّد الإضرابات خزينة البلاد خسائر كبيرة بخلاف انتشار الجريمة وسرقة المتاجر.
وتابعت أن المجتمع المدنى البريطانى يحاول المساعدة فى الأزمات القائمة، لكن الأمور فى بريطانيا تفاقمت إلى حد يصعب فيه احتواء الأزمات المتعلقة بالأجور وغلاء المعيشة.
وأوضحت أن حكومة سوناك لا تتحمل كل هذه الأزمات ولكن يتحملها رئيس الوزراء الأسبق جونسون، إذ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى زاد الأمور تعقيدًا.
وأشارت إلى أن الشارع البريطانى وصل لأدنى حد من الثقة فى الشرطة البريطانية نتيجة العديد من الحوادث داخل جهاز الشرطة أخيرًا، خاصة التحرش والعداء للنساء.
واتسعت دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة فى بريطانيا؛ بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريض وسائقى القطارات مزيدًا من الإضرابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منال لطفى لــ القاهرة الإخبارية: الإضرابات ستزيد الضغط على بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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