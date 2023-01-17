أوكرانيا: مقتل أكثر من 9 آلاف مدنى منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى المنتدى الاقتصادى العالمى بمنتجع دافوس السويسرى: "سجلنا 80 ألف جريمة ارتكبها الروس، ومقتل أكثر من 9 آلاف مدنى بينهم 453 طفلا". وأضاف: "لن نتسامح فى أى عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد".

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